08.06 18:40 MIGnews.com

Израиль: 63 школы и детсада вновь будут открыты

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В Израиле в 63 школах и детских садах будут восстановлены занятия уже на этой неделе.Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило министерство просвещения.Эти учебные заведения были закрыты на карантин после того, как были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19. Они восстановят работу после того, как у изолированных детей и педагогов не было выявлено заболевания.На сегодняшний день, 135 учебных заведений временно закрыты, 17 605 преподавателей и школьников – изолированы. Между тем, коронавирус был выявлен у 385 школьников и персонала.