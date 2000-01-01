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Мать Бар Рафаэли ждут нечеловеческие условия в Неве Тирца 08.06 10:18   MIGnews.com

Мать Бар Рафаэли ждут нечеловеческие условия в Неве Тирца

В ближайшие недели мать и продюсер израильской суперзвезды Бар Рафаэли, Ципи Рафаэли, начнет отбывание 16-месячного срока в женской тюрьме Неве Тирца.

Сделка с правосудием, как ожидается, будет подписана послезавтра, 10 июня.

Аелет Фриш, личный друг Ципи говорит: “Ципи - в процессе подписания сделки. Она переживает очень трудные времена, я ее хороший друг и не хочу ей навредить. Любое слово, которое мы скажем сейчас может ей навредить. Очень трудное для нее время. Ципи очень ранена происходящим, но идет в тюрьму с высоко поднятой головой”.

Ципи Рафаэли признает себя виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Зива Ицхак, проведшая в Неве Тирца четыре месяца, предупреждает. что Ципи в тюрьме не ждет ничего хорошего: “Мое сердце с Ципи. Не имеет значения, в какое отделение ее поместят, условия там просто нечеловеческие. Я рекомендую ей сразу обратиться в комитет управления тюрем, чтобы ее сразу не посадили в крыло пересылок. Там сидят все, даже самые тяжелые преступники, убийцы собственных детей. В тот момент, когда  вы проходите через эту ужасную синюю дверь, вы оказываетесь в ненормальном мире. Это - очень травмирующий опыт”.


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