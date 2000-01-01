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Раскрыта одна из причин разводов и снижения рождаемости | Фото: Thinkstock08.06 23:25   MIGnews.com

Раскрыта одна из причин разводов и снижения рождаемости

Многосерийные "мыльные оперы" снижают рождаемость и становятся причинами разводов, как сообщает ladyportal.info.

К таким выводам пришли бразильские ученые, подведя итоги 20-летнего исследования. Особенно их интересовали регионы Бразилии, в которых вещал телеканал, транслирующий только сериалы.

Оказалась, что, по сравнению с другими районами, именно в этих регионах за 20 лет родилось на 3 миллиона меньше детей и развелось на 800 тысяч пар больше.

Специалисты объяснили это тем, что люди, смотрящие сериалы, стараются подражать их главным героям. Например, обычно женщины в "мыльных операх" богаты и у них мало детей, а поклонницы сериалов стараются быть похожими на своих любимых героинь и тоже отказываются от рождения ребенка.

В ходе исследования ученым удалось установить еще один любопытный факт: когда главные герои сериала расставались, количество разводов увеличивалось.
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