09.06 01:22 MIGnews.com

Ученые вывели "индекс желания" женщин

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Существуют внешние признаки, которые свидетельствуют о бурном темпераменте женщины, как пишет ladyportal.info.Поиски вожделеющей женщины всегда волновали мужчин. Ученые проанализировали внешние признаки женской сексуальности и вывели своеобразный "индекс желания", позволяющий раскрыть женские таланты в сексуальной области.Разные по величине груди. Считается, что форма и даже величина груди не свидетельствует о темпераменте. А вот если груди несколько отличаются в размерах, то это – верный признак, что мужчина видит перед собой практически секс-бомбу. Темные и твердые соски также свидетельствуют о недюжинном сексуальном потенциале.Повышенная "волосатость". Волосатые ноги, которые мы, женщины, интенсивно "оголяем", а также буйная растительность в зоне бикини свидетельствуют о повышенном содержании мужского гормона тестостерона в крови, который определяет женскую сексуальность.Короткие бедра. Нужно поделить длину тела на длину бедра. Чем больше полученное число, тем больше страсти в "исчисляемом объекте".Румяное лицо. Оказывается, способность заливаться краской по любому поводу – вовсе не признак скромности, а как раз наоборот, жажды объятий и поцелуев.Мимика. Сексуально раскованная женщина часто прибегает к гримасам и ужимкам, но делает это не вульгарно, не наигранно, а естественно. Просто такова ее природа.Рыжие волосы. Тут приходится поспорить с утверждением, что джентльмены предпочитают блондинок. Чаще всего леди, которых природа отметила огненным цветом волос, обладают неисчерпаемым запасом любовных ласк.