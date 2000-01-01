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Раввинат хочет проверять кошерность браков за границей | Фото: пресс-служба партии НДИ09.05 06:22   MIGnews.com

Раввинат хочет проверять кошерность браков за границей

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская на заседании парламентской комиссии по вопросам законодательства выступила категорически против расширения полномочий раввинских судов в рассмотрении дел о браках и разводах.

Депутат от НДИ заявила, что предоставление раввинским судам дополнительных полномочий в отношении евреев других стран ничем не оправдано.

"Это позволит раввинским судам проводить перепроверки евреев других стран, расширяя свои пресловутые «черные списки». Если этот законопроект пройдет, в мире окажутся две организации, претендующие на всемирную юрисдикцию в вопросах религии: Главный раввинат Израиля и «Исламское государство». Продвижение законодательных инициатив, касающихся отношений религии и государства противоречит коалиционным соглашениям и договоренностям, достигнутым всеми фракциями в ходе предыдущей парламентской сессии. Мы не допустим утверждения этого законопроекта", - подчеркнула Юлия Малиновская.

Напомним, министерство по делам религий подало законопроект, в соответствии с которым полномочия Главного раввината Израиля будут расширены. Раввинские суды получат право выносить вердикты в отношении браков и разводов любого еврея в любой стране мира, даже если речь идет о гражданском браке.

пресс-служба партии НДИ
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