09.05 06:22 MIGnews.com

Раввинат хочет проверять кошерность браков за границей

пресс-служба партии НДИ

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская на заседании парламентской комиссии по вопросам законодательства выступила категорически против расширения полномочий раввинских судов в рассмотрении дел о браках и разводах.Депутат от НДИ заявила, что предоставление раввинским судам дополнительных полномочий в отношении евреев других стран ничем не оправдано."Это позволит раввинским судам проводить перепроверки евреев других стран, расширяя свои пресловутые «черные списки». Если этот законопроект пройдет, в мире окажутся две организации, претендующие на всемирную юрисдикцию в вопросах религии: Главный раввинат Израиля и «Исламское государство». Продвижение законодательных инициатив, касающихся отношений религии и государства противоречит коалиционным соглашениям и договоренностям, достигнутым всеми фракциями в ходе предыдущей парламентской сессии. Мы не допустим утверждения этого законопроекта", - подчеркнула Юлия Малиновская.Напомним, министерство по делам религий подало законопроект, в соответствии с которым полномочия Главного раввината Израиля будут расширены. Раввинские суды получат право выносить вердикты в отношении браков и разводов любого еврея в любой стране мира, даже если речь идет о гражданском браке.