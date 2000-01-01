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С молотка уйдут куски свадебных тортов монаршей семьи 09.05 05:15   MIGnews.com

С молотка уйдут куски свадебных тортов монаршей семьи

Американский аукционный дом Julien's Auctions решил выставить на продажу куски свадебных тортов с королевских свадеб британской монаршей семьи. Торги назначены на 23 июня в Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, а также они будут доступны в режиме онлайн.

Среди лотов — торт с торжества принцессы Дианы и принца Чарльза, стоимость которого составит около $1200, а также десерты со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцессы Анны и капитана Марка Филлипса и других представителей семьи, пишет Express.

Известно, что подобный лот выставлялся в 2015 году. Тогда на торги выставили часть торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Эдинбургского Филиппа. Несмотря на то, что с момента свадьбы прошло более полувека, по словам представителей аукционного дома Gorringes, торт был съедобен, потому что был обильно пропитан южно-африканским ромом, а также хранился в специальных условиях. Стоимость лота составила 500 фунтов.
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