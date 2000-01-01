Подростка хотели отдать на органы, но он вышел из комы
В штате Алабама (США) 13-летний Трентон МакКинли внезапно вышел из комы после того, как его родители согласились отдать его тело на органы и подписали все документы.
Как известно, подросток был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой в начале марта. Дело в том, что прицеп для трейлера, в котором сидел МакКинли, перевернулся и ударил его по голове.
Доктора говорили, что недостаток кислорода повредил мозг ребенка, поэтому, если он и выживет, то останется прикованным к приборам жизнеобеспечения. Именно поэтому родители решились подписать согласие на трансплантацию органов их сына нуждающимся детям, пишет Today.
Так, за день до того, как Трентона должны были отключить от приборов, он внезапно начал дышать, встал с кровати и начал говорить. Сейчас у подростка часто случаются припадки, и он всерьез страдает от головных болей.
Мальчик верит, что побывал в раю: "Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас Бог, даже доктора так говорят".