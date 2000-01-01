Фильмы-новинки онлайн, которые уже можно посмотреть
Настоящие киноманы смотрят огромное множество фильмов, и их не удивить старыми кинокартинами. Любители фильмов следят за новинками и ждут, когда же можно их посмотреть в онлайн кинотеатре. Киноленты-новинки появляются постоянно, поэтому киноманам будет, чем занять свой досуг.
Зачетный препод 2
Кинолента является продолжением первой части. В этой комедии, трейлеры которой уже доступны к просмотру, рассказывается история Зеки Мюллера, который после выхода из тюрьмы становится преподавателем в школе, где он спрятал деньги до ареста. Во второй части продолжаются его комические приключения. Зеки с группой школьников отправляют в путешествие в Тайланд. Ему приходится следить за своим классом подростков, которые решили оторваться в этом живописном уголке.
День независимости: Возрождение
Для любителей фантастики, спецэффектов и кино историях о спасении мира будет актуальным просмотр этого фильма. Он является продолжением первой части «День независимости», который имел огромный успех. Во втором фильме показаны события спустя двадцать лет после прошлого вторжения инопланетян. И даже мощные инопланетные технологии не могут защитить Землю от пришельцев без смелости нескольких человек, которые самоотверженно готовы рисковать ради спасения человечества.
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Завершающую часть трилогии стоит посмотреть, чтобы узнать, чем же все завершится. Группа выживших глейдеров во главе с Томасом отправляется на выполнение последней и самой опасной миссии. Все, кто сможет выжить в смертоносном лабиринте, узнают все, что их интересовало после попадания в лабиринт. Для этого им необходимо сплотиться и пробраться в Последний город.
Кровный отец
В фильме главный герой Джон Линк после выхода из тюрьмы пытается исправиться и начать новую жизнь. Он открыл тату-салон, старается работать, спокойно жить в отдалении от людей в трейлере и наладить отношения с дочерью. Помириться с дочерью-подростком оказывается не так просто, поэтому Джон не давит на девушку. Однако однажды звонок дочери меняет все: девушка связалась с наркоторговцами и теперь у нее большие неприятности. Родительский долг заставляет Джона защитить свою дочь, даже если для этого придется воспользоваться старыми криминальными связями. Это точно фильм, который заслуживает нашего внимания.
Статья подготовлена при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.