08.05 16:40 MIGnews.com

Анджелина Джоли с детьми посетила Центр Симона Визенталя

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На прошедших выходных голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила открытый при Центре Симона Визенталя Музей толерантности в Лос-Анджелесе.Вместе с собой она взяла 4 из 6 своих детей: троих биологических – Шайло, Нокса и Вивьен, а также удочеренную девочку из Эфиопии Захару. Визит состоялся в воскресенье, 6 мая.Как сообщили в Центре Симона Визенталя, звездное семейство посвятило выставке не менее двух часов. Они прошли весь раздел, посвященный Холокосту, новейшую выставку Анны Франк и ознакомились с "Письмом Гитлера" – рукописным 4-страничным документом, датированным 16 сентября 1919 года, в котором будущий фюрер призывал к "бескомпромиссному уничтожению всех евреев".Гости также сфотографировались с деканом и сооснователем Центра Симона Визенталя раввином Марвином Хиером.Отмечается, что сама Джоли, будучи "давним сторонником и другом Центра Симона Визенталя", посещает Музей толерантности уже не впервые, но ранее никогда не брала с собой детей.