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Кольцо в Иерусалиме назовут в честь Трампа и США | Фото:09.05 00:24   MIGnews.com

Кольцо в Иерусалиме назовут в честь Трампа и США

Мэр израильской столицы Нир Баркат объявил сегодня, что кольцевая транспортная развязка неподалеку от Посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме будет названа "Площадь США" – в честь президента Дональда Трампа.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, муниципалитет планирует официально обнародовать площадь в присутствии официальных лиц США после открытия в понедельник посольства, которое в настоящее время является консульским зданием США.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп вошел в историю как первый президент США, официально признавший Иерусалим столицей Израиля.

Тогда же он пообещал переместить дипломатическое представительство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

"Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского государства, встать на сторону истины и сделать правильные вещи", - сказал мэр в своем заявлении.

"Назвать эту площадь в честь президента – это наш способ показать наше уважение к лидеру США и американскому народу, который всегда стоит рядом Израилем", - добавил градоначальник.

Напомним, в понедельник рабочие выставили уличные знаки, указывающие путь в новое посольство.

Одностороннее решение Трампа порадовало израильтян и разгневало палестинцев, которые хотят превратить город в столицу своего будущего государства и говорят, что решение Трампа игнорирует их требования.
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