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скриншот с видео YouTube 09.05 01:23   MIGnews.com

Робот из Лего сумел приготовить завтрак

Блогеры, запустившие YouTube-канала The Brick Wall собрали робота из пластикового конструктора Лего, который сможет сэкономить время на приготовление завтраков.

"Мой отец готовит завтрак каждую субботу и воскресенье - это 104 раза в год! Он действительно это заслужил ", - написал инжинер, собравший робота.

Как сообщили на Life.Новости, на сборку механизма у автора ушло больше недели. Самой сложной частью была подъемная функция.



Наибольшая нагрузка, по информации агентства, выпала на механизм, который правильно разбивает яйца и переворачивает готовую еду.
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