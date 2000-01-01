09.05 01:23 MIGnews.com
Робот из Лего сумел приготовить завтрак
Блогеры, запустившие YouTube-канала The Brick Wall собрали робота из пластикового конструктора Лего, который сможет сэкономить время на приготовление завтраков.
"Мой отец готовит завтрак каждую субботу и воскресенье - это 104 раза в год! Он действительно это заслужил ", - написал инжинер, собравший робота.
Как сообщили на Life.Новости
, на сборку механизма у автора ушло больше недели. Самой сложной частью была подъемная функция.
Наибольшая нагрузка, по информации агентства, выпала на механизм, который правильно разбивает яйца и переворачивает готовую еду.
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