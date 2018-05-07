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Илон Маск появился на балу Met Gala с новой девушкой | Фото:08.05 23:28   MIGnews.com

Илон Маск появился на балу Met Gala с новой девушкой

У американского миллиардера, владельца SpaceX и Tesla Илона Маска – новая подруга. На этот раз он встречается с певицей Граймс.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает USA Today, передает Газета.ру.

По данным издания, пара появилась вместе на традиционном благотворительном балу моды Mel-Gala.

Канадская исполнительница появилась в платье с колье в форме символа Tesla, а Илон Маск прикрепил к костюму значок компании.

Уточняется, что пара вместе прошла по красной дорожке и не скрывала своих романтических отношений.

На торжественном мероприятии также присутствовала бывшая девушка предпринимателя, модель Эмбер Херд.

Как стало известно, роман Илона Маска и певицы Граймс начался после шуток в Twitter про искусственный интеллект. В своем микроблоге миллиардер объединил название мысленного эксперимента "Василиск Роко" с названием стиля рококо.

Позже Маск натолкнулся на клип Граймс 2015 года под названием Flesh Without Blood, где главную героиню звали именно Василиск Рококо.

Когда основатель корпораций Tesla и SpaceX увидел, что Граймс уже шутила об этом, то стал активно общаться с ней.

Согласно информации издания, Граймс заявила, что изобретатель стал первым человеком за три года, который понял ее шутку.

Уточняется, что настоящее имя Граймс - Клэр Баучер.
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