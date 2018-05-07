Илон Маск появился на балу Met Gala с новой девушкой

По данным издания, пара появилась вместе на традиционном благотворительном балу моды Mel-Gala.
Канадская исполнительница появилась в платье с колье в форме символа Tesla, а Илон Маск прикрепил к костюму значок компании.
Уточняется, что пара вместе прошла по красной дорожке и не скрывала своих романтических отношений.
На торжественном мероприятии также присутствовала бывшая девушка предпринимателя, модель Эмбер Херд.
Как стало известно, роман Илона Маска и певицы Граймс начался после шуток в Twitter про искусственный интеллект. В своем микроблоге миллиардер объединил название мысленного эксперимента "Василиск Роко" с названием стиля рококо.
Позже Маск натолкнулся на клип Граймс 2015 года под названием Flesh Without Blood, где главную героиню звали именно Василиск Рококо.
Когда основатель корпораций Tesla и SpaceX увидел, что Граймс уже шутила об этом, то стал активно общаться с ней.
Согласно информации издания, Граймс заявила, что изобретатель стал первым человеком за три года, который понял ее шутку.
Уточняется, что настоящее имя Граймс - Клэр Баучер.