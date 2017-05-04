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Трамп хотел провести Мисс Вселенную в Израиле | Фото: Rafael Amado Deras/Flickr08.05 08:25   MIGnews.com

Трамп хотел провести Мисс Вселенную в Израиле

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп собирается выступить с речью на израильской Масаде – руинах древней крепости, построенной иудейским царем Иродом Великим почти два тысячелетия назад. Но не всем известно, что он уже не впервые обращает внимание на эту одну из популярнейших туристических точек на карте Израиля.

Согласно изданию The Atlantic, которое, ссылаясь на пресс-секретаря спикера Кнессета Эрана Сидиса, пишет, что еще в 2011 году, за 5 лет до своего избрания президентом, Трамп хотел провести на Масаде принадлежавший ему до 2015 года конкурс красоты Мисс Вселенная.




"Шесть лет назад, когда мы были в Нью-Йорке, Юлий Эдельштейн и я обсуждали с Трампом проведение конкурса Мисс Вселенная на Масаде", - написал 4 мая в своем твиттере Сидис.

Отмечается, что на тот момент Эдельштейн занимал должность министра информации. Сидис не объясняет, почему престижный конкурс красоты не приехал в Израиль, а прошел в бразильском Сан-Пауло.

Его выбор в отношении места выступления ни Трамп, ни члены его администрации никак не поясняли, но, в любом случае, символичность Масады говорит сама за себя – место массового самоубийства 960 евреев перед лицом возможного захвата римлянами в 76 году является одним из символов национального сионизма.
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