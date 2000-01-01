Заключенный требует разрешить жить в камере с секс-куклой
Удерживаемый в тюрьме HMP Lowdham Grange в английском Ноттингемшире Джек Суорез агитирует за разрешение секс-кукол в местах лишения свободы для того, чтобы заключенные могли "утолять свою страсть" за решеткой.
Как пишет ТСН со ссылкой The Daily Mail, по мнению Суореза, секс-куклы будут способствовать улучшению поведения заключенных, поскольку они будут помогать им высвобождать тестостерон. При этом он заявляет, что эта идея ничего не будет стоить правительству, ведь заключенные сами будут платить за кукол.
"Проблема в том, что наши тюрьмы переполнены молодыми людьми с высоким уровнем тестостерона, которые для утоления страсти используют свою правую руку. Все разочарование этой ситуации заключается в том, что эти молодые мужчины становятся взволнованными и желающими нарушать порядок. У меня есть предложение, которое требует внимательного рассмотрения. Это может помочь решить эту проблему и снять стресс с каждого учреждения в нашей стране", - пишет он на сайте тюрьмы.
Суорез добавил, что идея разрешить секс-куклы в тюрьмах пришла к нему после просмотра телепередачи о мужчинах, которые живут с резиновыми надувными куклами.
"Я заметил, что все эти мужчины жили счастливо и бес стресса", — пояснил узник.
Кроме того, Суорез добавил, что надувание кукол "вручную" поможет заключенным разрабатывать их легкие.
"Узники могли бы проводить свое свободное время с резиновыми партнершами, могли бы наслаждаться "свиданиями" ночью, смотреть сериалы вместе, слушать музыку, делать все, что люди обычно делают со своим партнером", — пояснил Суорез.
В конце концов, заключенный попросил не отвергать это вопрос.