09.05 03:41 MIGnews.com
Ученые: Аромат духов выдаст возраст женщины
Аромат духов, которыми пользуется женщина, может выдать ее возраст. К такому выводу пришли американские и японские ученые, изучавшие возрастные процессы на коже.
Молодые девушки предпочитают фруктово-нежные ароматы. Но чем старше женщина – тем "тяжелее" и "цветочнее" пахнут духи или туалетная вода, которую она выбирает.
Ученые объясняя данный факт, говорят о подсознательном желании зрелых дам скрыть возрастные процессы распада в свом кожном покрове сильными и терпкими запахами.
По мнению ученых, по запаху тела и аромату духов женщины можно рассказать о ее здоровье значительно больше, чем считалось ранее.
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