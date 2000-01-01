Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые: Аромат духов выдаст возраст женщины | Фото: Thinkstock09.05 03:41   MIGnews.com

Ученые: Аромат духов выдаст возраст женщины

Аромат духов, которыми пользуется женщина, может выдать ее возраст. К такому выводу пришли американские и японские ученые, изучавшие возрастные процессы на коже.

Молодые девушки предпочитают фруктово-нежные ароматы. Но чем старше женщина – тем "тяжелее" и "цветочнее" пахнут духи или туалетная вода, которую она выбирает.

Ученые объясняя данный факт, говорят о подсознательном желании зрелых дам скрыть возрастные процессы распада в свом кожном покрове сильными и терпкими запахами.

По мнению ученых, по запаху тела и аромату духов женщины можно рассказать о ее здоровье значительно больше, чем считалось ранее.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:38
Banksy посвятил Brexit мурал со сбитой звездой
01:31
Благодаря Brexit Тереза Мэй снизит поток беженцев втрое
00:21
Венеция начала бороться с кебабами, чтобы защитить культуру
22:53
Заключенный требует разрешить жить в камере с секс-куклой
21:52
СМИ: Турция захотела отгородиться стеной от Ирана
21:23
Визит принца Чарльза в Израиль отменили из-за арабских стран
21:05
Полиция арестовала палестинского подростка за метание камней
20:49
Ангела Меркель поздравила Макрона с "эффектной" победой
20:27
Макрон покинул пост главы движения “Вперед”
20:20
На акции протеста в Париже полиция применила резиновые пули
19:50
ВОЗ: Вспышка эпидемии холеры в Йемене
19:22
Турция: приговорить Гюлена к 3623 пожизненным заключениям
19:07
Президент Германии: "Отношения с Израилем - уникальны"
18:53
Суд в Эстонии осудил гражданина РФ за шпионаж
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus