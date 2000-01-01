09.05 03:41 MIGnews.com

Ученые: Аромат духов выдаст возраст женщины

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Аромат духов, которыми пользуется женщина, может выдать ее возраст. К такому выводу пришли американские и японские ученые, изучавшие возрастные процессы на коже.Молодые девушки предпочитают фруктово-нежные ароматы. Но чем старше женщина – тем "тяжелее" и "цветочнее" пахнут духи или туалетная вода, которую она выбирает.Ученые объясняя данный факт, говорят о подсознательном желании зрелых дам скрыть возрастные процессы распада в свом кожном покрове сильными и терпкими запахами.По мнению ученых, по запаху тела и аромату духов женщины можно рассказать о ее здоровье значительно больше, чем считалось ранее.