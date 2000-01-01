08.05 14:55 MIGnews.com

Актеру Стивену Фраю грозит дело за богохульство

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Полиция Ирландии проводит проверку в отношении подозрений в нарушении британским писателем и актером Стивеном Фраем закона "О диффамации", направленного на защиту чувств верующих.Так в ходе участия в телепередаче "Смысл жизни" на местном телеканале RTE оригинальному мыслителю и носителю эталонного английского языка Фраю задали вопрос, что он сказал бы Всевышнему у райских врат. Тот ответил, что поинтересовался бы, зачем Бог создал мир полным несправедливости, нищеты и боли, назвав его "капризным, узко мыслящим и совершенно эгоистичным существом" и добавив, что античные боги, по крайней мере, не претендовали на всеведение и благость.Это оскорбило некоего жителя города Эннис, который подал жалобу властям. И только теперь, спустя два года, с ним связался сотрудник полиции и сказал, что по заявлению проводится проверка, о чем гражданин сообщил ирландской газете Independent.Стоит отметить, что если Стивена Фрая признают виновным в оскорблении чувств ирландских католиков, ему может грозить штраф на сумму до 25 тыс. евро.