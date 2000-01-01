08.05 04:12 MIGnews.com

Ален Делон уходит на пенсию

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Легенда французского и мирового кинематографа Ален Делон вскоре перестанет сниматься. О грядущем уходе на покой заявил сам 81-летний актер.По словам Делона, сейчас он играет роль в картине о любви между мужчиной его возраста и 50-летней женщиной."Это будет мой самый последний фильм, потому что как и боксер, который не хочет проводить лишний бой, я тоже не хочу сниматься в лишнем фильме», — цитирует звезду Le Parisien.