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Ален Делон уходит на пенсию | Фото: Jerome Bon/Flickr08.05 04:12   MIGnews.com

Ален Делон уходит на пенсию

Легенда французского и мирового кинематографа Ален Делон вскоре перестанет сниматься. О грядущем уходе на покой заявил сам 81-летний актер.

По словам Делона, сейчас он играет роль в картине о любви между мужчиной его возраста и 50-летней женщиной.

"Это будет мой самый последний фильм, потому что как и боксер, который не хочет проводить лишний бой, я тоже не хочу сниматься в лишнем фильме», — цитирует звезду Le Parisien.
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