09.04 05:20 MIGnews.com

Иранская цензура запрещает смотреть на животные соски

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Фанатов и просто любителей футбола рассмешил подход иранского государственного телеканала к "звериной" цензуре.Во время трансляции матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Барселона" играла с "Ромой" канал "Голос Исламской республики Иран" аккуратно размыл на эмблеме последнего ФК соски изображенной на нем Капитолийской волчицы, вскармливающей братьев-основателей Рима – Рема и Ромула.Зрители данную инициативу не оценили, обвинив руководство канала в "докапывании до мелочей"."Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы", - пошутил датский спортивный журналист иранского происхождения Мехти Ростумпур."Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!" – возмутился один пользователь "Твиттера"."Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием", - шутит другой