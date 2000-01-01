Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иранская цензура запрещает смотреть на животные соски 09.04 05:20   MIGnews.com

Иранская цензура запрещает смотреть на животные соски

Фанатов и просто любителей футбола рассмешил подход иранского государственного телеканала к "звериной" цензуре.

Во время трансляции матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Барселона" играла с "Ромой" канал "Голос Исламской республики Иран" аккуратно размыл на эмблеме последнего ФК соски изображенной на нем Капитолийской волчицы, вскармливающей братьев-основателей Рима – Рема и Ромула.

Зрители данную инициативу не оценили, обвинив руководство канала в "докапывании до мелочей".

"Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы", - пошутил датский спортивный журналист иранского происхождения Мехти Ростумпур.

"Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!" – возмутился один пользователь "Твиттера".

"Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием", - шутит другой
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:33
Вьетнамцы запретили статуям "иметь" гениталии
03:48
Американская полиция взяла на службу котенка
02:41
Ученые узнали, как заставить печень регенерировать
01:25
Назван фрукт, помогающий сохранить молодость
23:18
Ученые: гренландские киты поют джаз в темноте
22:23
Пенсионер обнаружил в своей ванной грабителя с коктейлем
21:44
Индия убрала Rafael и IAI из "черного списка"
21:23
Главный раввин Израиля призвал власти остановить "геноцид"
20:58
BDS добивается от Аргентины отмены матча в Израиле
19:52
Чтоб не жгли: Израиль запретил импорт покрышек в сектор Газа
19:30
3 палестинца пробрались из Газы, ЦАХАЛ открыл по ним огонь
19:03
Предотвращен теракт на полумарафоне в Берлине
18:22
Либерман требует расследовать деятельность "Бецелем"
17:27
Орен Хазан подал жалобу на Ханин Зуаби
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus