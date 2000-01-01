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Вьетнамцы запретили гениталии статуй | Фото: Scott/Flickr09.04 04:33   MIGnews.com

Вьетнамцы запретили статуям "иметь" гениталии

Власти Вьетнама запретили делать гениталии у статуй. Соответствующий указ подписало Министерство культуры страны, сообщает Reuters.

"Создание и выставление на всеобщее обозрение статуй с изображением гениталий содержит неприемлемые для вьетнамской культуры символы", — говорится в заявлении ведомства.

Там же отмечается, что такие скульптуры "оказывают негативное влияние на общественное чувство прекрасного".

Уточняется, что указ последовал после того, как в Сети распространили фото обнаженных статуй на одном из курортов страны в городе Хайфон. После скандала местные власти распорядились прикрыть каменные гениталии купальниками и мини-юбками, а затем некоторые предметы одежды были заменены на листья и гроздья винограда.
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