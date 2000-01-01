09.04 03:48 MIGnews.com

Американская полиция взяла на службу котенка

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Кинологическими отделениями полиции уже никого не удивишь, а вот полиция американского штата Мичиган пошла дальше и взяла на службу не собаку, а … кота.В ходе собеседования сотрудники полиции города Трой выбрали одного из шести представителей "хвостато-усатых" из местного приюта для животных. Пока что он остается в приюте, но скоро обретет дом – поселится у одной из сотрудниц отделения.Котенок пока что слишком мал, поэтому все уже ждут, когда он подрастет, чтобы приступить к своим служебным обязанностям. Его планируют привлекать к социальным и публичным мероприятиям, а также от имени кота будут публиковать сообщения на страницах полиции в соцсетях.Таким образом, правоохранители хотели привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Даже имя ему дадут ученики местной школы.