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Американская полиция взяла на службу котенка | Фото: Diet Bos/Flickr09.04 03:48   MIGnews.com

Американская полиция взяла на службу котенка

Кинологическими отделениями полиции уже никого не удивишь, а вот полиция американского штата Мичиган пошла дальше и взяла на службу не собаку, а … кота.

В ходе собеседования сотрудники полиции города Трой выбрали одного из шести представителей "хвостато-усатых" из местного приюта для животных. Пока что он остается в приюте, но скоро обретет дом – поселится у одной из сотрудниц отделения.

Котенок пока что слишком мал, поэтому все уже ждут, когда он подрастет, чтобы приступить к своим служебным обязанностям. Его планируют привлекать к социальным и публичным мероприятиям, а также от имени кота будут публиковать сообщения на страницах полиции в соцсетях.

Таким образом, правоохранители хотели привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Даже имя ему дадут ученики местной школы.
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