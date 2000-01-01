BDS ликует: Pussy Riot отменили концерт в Израиле

Российская панк-рок-группа Pussy Riot отменила свой концерт в Тель-Авиве, чем невероятно обрадовала сторонников антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions. Однако, пока те празднуют свою "победу", причины могут быть вовсе не связаны с бойкотом Еврейского государства.
Утром 8 апреля на страницах Pussy Riot в Facebook и Twitter появилось довольно лаконичное сообщение: "Концерт Pussy Riot Riot Days в Израиле (16 мая) отменен".
Pussy Riot's Riot Days show in Israel (16 May) is cancelled
И пока сам коллектив никакую дополнительную информацию не предоставляет и никак это не комментирует, представляющий израильскую сторону шоумен Моран Паз утверждает, что их решение с политикой никак не связано.
"Концерт группы был отменен из-за технических ограничений. Мотив не был политическим", - приводит издание Jerusalem Post его слова.
Однако портал Walla немного конкретизировал причины отмены выступления, которые оказались достаточно банальными – деньги. Уже после подписания контракта на шоу Pussy Riot потребовали повысить гонорар.
"Группа поступила, как страна третьего мира", - цитирует свой источник Walla.
Впрочем, в Израиль российские панк-рокерши все же приедут – их ждут на Международном писательском фестивале, который состоится в Иерусалиме 8 мая. Организаторы мероприятия утверждают, что Pussy Riot пока что не отменяли свое участие.
В частности, две участницы коллектива – Мария Алехина и Ольга Борисова – примут участие в открытии фестиваля, а 10 мая Алехина даст интервью депутату от "Сионистского лагеря" Мерав Михаэли.