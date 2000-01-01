08.04 15:57 MIGnews.com

BDS ликует: Pussy Riot отменили концерт в Израиле

Pussy Riot's Riot Days show in Israel (16 May) is cancelled — Pussy Riot (@pussyrrriot) 8 апреля 2018 г.

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Российская панк-рок-группа Pussy Riot отменила свой концерт в Тель-Авиве, чем невероятно обрадовала сторонников антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions. Однако, пока те празднуют свою "победу", причины могут быть вовсе не связаны с бойкотом Еврейского государства.Утром 8 апреля на страницах Pussy Riot в Facebook и Twitter появилось довольно лаконичное сообщение: "Концерт Pussy Riot Riot Days в Израиле (16 мая) отменен".И пока сам коллектив никакую дополнительную информацию не предоставляет и никак это не комментирует, представляющий израильскую сторону шоумен Моран Паз утверждает, что их решение с политикой никак не связано."Концерт группы был отменен из-за технических ограничений. Мотив не был политическим", - приводит издание Jerusalem Post его слова.Однако портал Walla немного конкретизировал причины отмены выступления, которые оказались достаточно банальными – деньги. Уже после подписания контракта на шоу Pussy Riot потребовали повысить гонорар."Группа поступила, как страна третьего мира", - цитирует свой источник Walla.Впрочем, в Израиль российские панк-рокерши все же приедут – их ждут на Международном писательском фестивале, который состоится в Иерусалиме 8 мая. Организаторы мероприятия утверждают, что Pussy Riot пока что не отменяли свое участие.В частности, две участницы коллектива – Мария Алехина и Ольга Борисова – примут участие в открытии фестиваля, а 10 мая Алехина даст интервью депутату от "Сионистского лагеря" Мерав Михаэли.