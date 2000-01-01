Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









BDS ликует: Pussy Riot отменили концерт в Израиле | Фото: @pussyrrriot/Twitter08.04 15:57   MIGnews.com

BDS ликует: Pussy Riot отменили концерт в Израиле

Российская панк-рок-группа Pussy Riot отменила свой концерт в Тель-Авиве, чем невероятно обрадовала сторонников антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions. Однако, пока те празднуют свою "победу", причины могут быть вовсе не связаны с бойкотом Еврейского государства.

Утром 8 апреля на страницах Pussy Riot в Facebook и Twitter появилось довольно лаконичное сообщение: "Концерт Pussy Riot Riot Days в Израиле (16 мая) отменен".


И пока сам коллектив никакую дополнительную информацию не предоставляет и никак это не комментирует, представляющий израильскую сторону шоумен Моран Паз утверждает, что их решение с политикой никак не связано.

"Концерт группы был отменен из-за технических ограничений. Мотив не был политическим", - приводит издание Jerusalem Post его слова.

Однако портал Walla немного конкретизировал причины отмены выступления, которые оказались достаточно банальными – деньги. Уже после подписания контракта на шоу Pussy Riot потребовали повысить гонорар.

"Группа поступила, как страна третьего мира", - цитирует свой источник Walla.

Впрочем, в Израиль российские панк-рокерши все же приедут – их ждут на Международном писательском фестивале, который состоится в Иерусалиме 8 мая. Организаторы мероприятия утверждают, что Pussy Riot пока что не отменяли свое участие.

В частности, две участницы коллектива – Мария Алехина и Ольга Борисова – примут участие в открытии фестиваля, а 10 мая Алехина даст интервью депутату от "Сионистского лагеря" Мерав Михаэли.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:27
Орен Хазан подал жалобу на Ханин Зуаби
17:03
Танки ЦАХАЛа атаковали в Газе
16:55
Германия заплатит 1 млрд. евро за аренду израильских дронов
15:21
В Турции произошло землетрясение
14:54
Бывший президент Бразилии сдался властям
14:25
МВД Германии: инцидент в Мюнстере не связан с террором
13:59
Попытка теракта в Маале-Адумим
12:53
Зуаби: миллионы арабов должны пойти маршем по Иерусалиму
12:25
Либерман: убитый журналист запустил дрон над ЦАХАЛом
11:56
Times: Скрипали могут переехать в США под новыми именами
11:45
В Венгрии начались выборы
11:11
Полиция Мюнстера: автомат подозреваемого оказался муляжом
10:35
Смертельное ДТП в Рамле: столкновение поезда с машиной
09:46
Либерман: мир видит парад террора как гражданский протест
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus