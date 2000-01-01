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`Тив-Таам: свобода выбора`08.04 14:32   MIGnews.com

"Тив-Таам: свобода выбора"

Сеть супермаркетов "Тив-Таам" широко известна русскоязычным потребителям. "Тив-Таам" предлагает своим покупателям товары со всего мира, и в филиалах сети каждый найдет то, что ему по вкусу: от итальянского копченого сыра из маленькой горной деревушки и до конфет, знакомых всем с детства.

Сеть "Тив-Таам" придерживается принципа свободы выбора и обеспечивает посетителям возможность самим решать, что и когда им покупать – кошерные или некошерные товары, в будние дни или в выходные. Магазины "Тив-Таам" открыты по субботам и в праздники, а некоторые из филиалов работают 24 часа в сутки.

Недавно генеральный директор сети магазинов "Тив-Таам" Ади Коэн провел экскурсию известному телеведущему, актеру и музыканту Михаилу Рабиновичу по недавно обновленному филиалу Нетании. Во время экскурсии Михаил задал Ади Коэну ряд интересных вопросов о работе филиалов, о широком выборе товаров и о политике руководства сети, на которые Ади ответил максимально подробно и открыл немало неизвестных до сих пор фактов о "Тив-Тааме".

Смотрите полное интервью Михаила Рабиновича с генеральным директором сети "Тив-Таам" Ади Коэном:


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