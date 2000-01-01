Белую акулу выбросило на пляж в Калифорнии. Видео

Белую акулу выбросило на побережье Калифорнии в городе Санта-Круз, передает CNN. Очевидцы сообщили местным властям об акуле длиной порядка 2,5 метров, после чего на место прибыли специалисты.
Предполагается, что хищница стала жертвой неспокойного океана – 7 апреля в Санта-Круз была штормовая погода и волны достигали 4 метров. Попав на мелководие, вернуться обратно она уже самостоятельно не могла.
"Мы смогли снова поместить акулу в воду", — сообщил представитель местного центра по изучению акул Шон Ван Соммэрен.
Вместе с этим он подчеркнул, что спасение акулы могло не иметь смысла, так как у нее были видны следы сильного удушения. Состояние хищника планируют проверить через неделю.