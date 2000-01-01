08.04 22:50 MIGnews.com

Белую акулу выбросило на пляж в Калифорнии. Видео

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Белую акулу выбросило на побережье Калифорнии в городе Санта-Круз, передает CNN. Очевидцы сообщили местным властям об акуле длиной порядка 2,5 метров, после чего на место прибыли специалисты.Предполагается, что хищница стала жертвой неспокойного океана – 7 апреля в Санта-Круз была штормовая погода и волны достигали 4 метров. Попав на мелководие, вернуться обратно она уже самостоятельно не могла."Мы смогли снова поместить акулу в воду", — сообщил представитель местного центра по изучению акул Шон Ван Соммэрен.Вместе с этим он подчеркнул, что спасение акулы могло не иметь смысла, так как у нее были видны следы сильного удушения. Состояние хищника планируют проверить через неделю.