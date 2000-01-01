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В Индии нашли ребенка, который 10 лет жил с обезъянами 08.04 13:47   MIGnews.com

В Индии нашли ребенка, который 10 лет жил с обезьянами

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш сообщила об обнаружении настоящего "современного Маугли" – девочку, которая жила со стаей обезьян в лесу, передает "Би-би-си". На данный момент правоохранители пытаются установить ее личность, но пока могут сказать лишь, что ей от 8 до 10 лет.

Задача полицейских затрудняется тем, что девочка не умеет разговаривать, общаясь при помощи языка жестов и знаков, характерных обезьянам. Когда ее нашли, она играла с приматами, имитируя поведение животных.

Впервые ребенка заметили жители деревни близ природного заповедника Катарниагхат у границы с Непалом. Они и обратились в правоохранительные органы, но когда полицейские пытались забрать девочку, обезьяны стали на них нападать, защищая ее.

Осмотр показал сильное истощение ребенка и множественные травмы на ее теле. Поначалу она даже не могла сидеть на месте и, визжа, металась по палате. Сейчас же "Маугли" чувствует себя лучше. Ее передадут соцслужбам, которые и займутся ее социализацией и образованием.
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