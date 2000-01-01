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Внучка Трампа поет для Си Цзиньпина по-китайски. Видео | Фото: @POTUS/Twitter08.04 11:45   MIGnews.com

Внучка Трампа поет для Си Цзиньпина по-китайски. Видео

Во время первой официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 7 апреля в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его 5-летняя внучка Арабелла Кушнер спела для китайского лидера песенку на его родном языке.

Видео с талантливой президентской внучкой разместила ее мать Иванка Трамп.




"Очень горжусь Арабеллой и Джозефом и их выступлением в честь официального визита в США президента Си Цзиньпина и госпожи Пэн Лиюань", — написала Иванка Трамп в своем твиттере.

На видео, прикрепленном Иванкой Трамп, Арабелла исполняет песню на китайском языке под фортепиано.
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