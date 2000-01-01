Внучка Трампа поет для Си Цзиньпина по-китайски. Видео
Во время первой официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 7 апреля в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его 5-летняя внучка Арабелла Кушнер спела для китайского лидера песенку на его родном языке.
Видео с талантливой президентской внучкой разместила ее мать Иванка Трамп.
Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO