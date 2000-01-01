08.04 11:45 MIGnews.com

Внучка Трампа поет для Си Цзиньпина по-китайски. Видео

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

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Во время первой официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 7 апреля в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его 5-летняя внучка Арабелла Кушнер спела для китайского лидера песенку на его родном языке.Видео с талантливой президентской внучкой разместила ее мать Иванка Трамп."Очень горжусь Арабеллой и Джозефом и их выступлением в честь официального визита в США президента Си Цзиньпина и госпожи Пэн Лиюань", — написала Иванка Трамп в своем твиттере.На видео, прикрепленном Иванкой Трамп, Арабелла исполняет песню на китайском языке под фортепиано.