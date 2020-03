08.03 15:39 MIGnews.com

Женщины в Сохнуте – первые

В соответствии с данными, опубликованными председателем Еврейского агентства Ицхаком Герцогом и генеральным директором Амирой Ааронович в связи с днем 8 марта, женщины составляют около 69% всего персонала Еврейского агентства. Из 760 сотрудников Еврейского агентства, работающих в Израиле и по всему миру, 530 - женщины. Около 61% посланников Еврейского агентства – женщины, которые занимают центральные посты в представительствах Сохнута по всему миру, в том числе в крупнейших городах США, России, Канады, Великобритании, Южной Африки и Австралии.Согласно этим данным, из 486 посланников Еврейского агентства, находящихся в десятках стран и работающих над укреплением связей с евреями диаспоры и позицией Израиля за границей - 297 женщины. В условиях растущей антисемитской и антиизраильской активности, они действуют в десятках горячих точек мира, включая студенческие кампусы, где ведется ожесточенная пропагандистская война по делегитимизации Израиля.Административный аппарат Сохнута возглавляет генеральный директор Амира Ааронович - первая женщина, назначенная на этот пост с момента основания Еврейского агентства 90 лет назад. Женщины в Сохнуте руководят сложными операциями по доставке репатриантов в Израиль, управляют стратегическими отношениями с диаспорой, международными волонтёрскими центрами, помогают интегрировать репатриантов в израильское общество, сопровождают одиноких солдат-репатриантов, отвечают за оказание помощи жертвам террора и жителям поселений, приграничных Газы и многое, многое другое.Глава Еврейского агентства Ицхак Герцог : «Каждая организация должна расширять возможности для работы в ней женщин, и я делал это во всех учреждениях и министерствах, которыми руководил. Я горжусь столь значительным представительством женщин в Еврейском агентстве, они составляют 61% всех наших посланников за рубежом и около 69% всех сотрудников, занимают ведущие посты и успешно работают во всем мире ради еврейского народа и государства Израиль».Гендиректор Еврейского агентства Амира Ааронович: «В Еврейском агентстве женщины находятся на всех уровнях управления и занимаются решением самых важных задач. Стратегическая связь между Израилем и еврейством диаспоры в немалой мере осуществляется благодаря уникальной деятельности женщин нашей организации".По случаю Международного женского дня, который этом году пришелся почти на праздник Пурим, женщины, занимающие ключевые посты в Еврейском агентстве, собрались для групповой фотографии перед зданием штаб-квартиры Сохнута в Иерусалиме. Они были одеты как персонаж с плаката, призывающего женщин идти на работу. Этот плакат под заголовком "We Can Do It" - «Мы можем это сделать» является одним из символов современного феминизма.