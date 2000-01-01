Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Аргентине умер последний диктатор страны | Фото:08.03 09:27   MIGnews.com

В Аргентине умер последний диктатор страны

В среду, 7 марта, в военном госпитале Аргентины скончался последний диктатор страны Рейнальдо Биньоне, пишет издание Clarin.

На момент смерти ему было 90 лет. Причины кончины пока неизвестны.

Биньоне возглавлял страну с 1982 по 1983 год, впоследствии его свергли, и он был вынужден передать всю власть гражданскому правительству.

На родине диктатора несколько раз судили по обвинению в пытках, убийствах, похищениях, нарушении прав человека, а также за похищение детей у женщин-диссидентов, находившихся в заключении по политическим мотивам.

Биньне за свои злодеяния приговорили к пожизненному заключению.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Президент Польши извинился за депортацию евреев 1968 года
15:03
"Над Мадельблиттом занесен кнут"
14:48
Макрон будет бороться с антисемитизмом во всех проявлениях
14:28
В Британии протестуют по случаю приезда саудовского принца
14:14
Министр Кац отметил значимость женщин на руководящих постах
14:02
Президент - за быстрый перевод посольства Чехии в Иерусалим
13:58
Пожар на заводе в Хайфе: один погибший
13:50
Франция выступила против планов Трампа о вводе пошлин
12:43
В бухте Хайфы пришвартовался флагман Шестого флота США
12:11
Иран тестирует в Сирии химическое оружие
12:05
"Хизбалла" опасается молниеносной израильской атаки
11:54
БАГАЦ приостановил выдачу тела палестинца в Газу
11:35
Поздравление Ципи Ливни с праздником 8 марта (видео)
11:30
НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus