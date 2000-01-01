08.03 09:27 MIGnews.com

В Аргентине умер последний диктатор страны

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В среду, 7 марта, в военном госпитале Аргентины скончался последний диктатор страны Рейнальдо Биньоне, пишет издание Clarin.На момент смерти ему было 90 лет. Причины кончины пока неизвестны.Биньоне возглавлял страну с 1982 по 1983 год, впоследствии его свергли, и он был вынужден передать всю власть гражданскому правительству.На родине диктатора несколько раз судили по обвинению в пытках, убийствах, похищениях, нарушении прав человека, а также за похищение детей у женщин-диссидентов, находившихся в заключении по политическим мотивам.Биньне за свои злодеяния приговорили к пожизненному заключению.