Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки

Впервые за 125 лет своего существования американская компания Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, начнет производить алкогольные напитки.Об этом в четверг, 8 марта сообщает Financial Times.Представители компании назвали это решение историческим.По данным издания, Coca-Cola планирует выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat.Содержание алкоголя в напитках чжухай обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву, пишет газета.Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин.Рынок напитков "чжухай" с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов. Ранее о том, что Coca-Cola может выпустить алкогольную продукцию заявлял глава японского подразделения компании Хорхе Гардуньо.Отметим, что производители газированных безалкогольных напитков, в том числе Coca-Cola, в последние годы столкнулись с сокращением продаж по всему миру из-за снижения потребления продукции, содержащих сахар.В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.