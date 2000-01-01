Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки | Фото:08.03 19:58   MIGnews.com

Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки

Впервые за 125 лет своего существования американская компания Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, начнет производить алкогольные напитки.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает Financial Times.

Представители компании назвали это решение историческим.

По данным издания, Coca-Cola планирует выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat.

Содержание алкоголя в напитках чжухай обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву, пишет газета.

Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин.

Рынок напитков "чжухай" с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов. Ранее о том, что Coca-Cola может выпустить алкогольную продукцию заявлял глава японского подразделения компании Хорхе Гардуньо.

Отметим, что производители газированных безалкогольных напитков, в том числе Coca-Cola, в последние годы столкнулись с сокращением продаж по всему миру из-за снижения потребления продукции, содержащих сахар.

В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Ученые на пороге создания искусственного фотосинтеза
01:42
В Средиземном море потерпела куршение лодка с эмигрантами
00:32
Меган Маркл прошла тайный обряд крещения
23:17
Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО
22:18
Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта
21:50
Нетаниягу встретился с Никки Хейли в Нью-Йорке
21:32
Маккаби наконец-то выигрывает
21:18
Либерман: Мы не откажемся от наших принципов
20:22
Shell закрывает свою деятельность на территории Газы
20:13
Британия знает, как ответить "обидчику" Скрипаля
19:45
Партия AfD встретилась с "муфтием террора" в Сирии
19:14
Британия и США активно следят за РФ
18:59
Начался суд над подозреваемым в расчленении Ким Валль
18:38
"Хизбалла" объявила чрезвычайное положение из-за Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus