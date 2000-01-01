09.03 03:22 MIGnews.com

Ученые "заглянули" вглубь Юпитера

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Аппарат Juno передал NASA данные о процессах, которые происходят в недрах Юпитера на глубине три тысячи километров.В журнал Nature опубликованы четыре статьи, посвященные внутреннему строению планеты.Как отмечает The Verge, новые данные свидетельствуют о том, что Юпитер — еще более сложная планета, чем считалось ранее.К примеру, сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, как оказалось, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле. Исследователи выяснили, что оно асимметрично по направлению с севера на юг.При этом газовое ядро Юпитера вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело.Кроме того, Juno ("Юнона") передал снимки поверхности планеты, сделанные в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что циклоны в атмосфере Юпитера на его полюсах складываются в причудливые узоры. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.Juno запустили в 2011 году, на орбиту Юпитера станция вышла в 2016-м. Аппарат будет работать до середины 2018 года, затем его спустят в атмосферу планеты, где он сгорит.