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Ученые `заглянули` вглубь Юпитера 09.03 03:22   MIGnews.com

Ученые "заглянули" вглубь Юпитера

Аппарат Juno передал NASA данные о процессах, которые происходят в недрах Юпитера на глубине три тысячи километров.

В журнал Nature опубликованы четыре статьи, посвященные внутреннему строению планеты.

Как отмечает The Verge, новые данные свидетельствуют о том, что Юпитер — еще более сложная планета, чем считалось ранее.

К примеру, сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, как оказалось, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле. Исследователи выяснили, что оно асимметрично по направлению с севера на юг.

При этом газовое ядро Юпитера вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело.

Кроме того, Juno ("Юнона") передал снимки поверхности планеты, сделанные в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что циклоны в атмосфере Юпитера на его полюсах складываются в причудливые узоры. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.

Juno запустили в 2011 году, на орбиту Юпитера станция вышла в 2016-м. Аппарат будет работать до середины 2018 года, затем его спустят в атмосферу планеты, где он сгорит.
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