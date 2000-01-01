08.03 14:08 MIGnews.com

Встречаем праздник Песах с выгодным предложением!

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Компания Golan Telecom выходит с самой актуальной для праздничных дней акцией и предлагает клиентам, переходящим из других компаний идеальный пакет: выбираем одну из программ сотовой связи на самых выгодных условиях и получаем пакет связи за границей в подарок. На выбор предлагаются два варианта: пакет с объемом интернет-навигации за границей 1GB или 500 минут на звонки из-за границы в Израиль. Оба льготных пакета доступны для реализации в течение целого года.Компания Golan Telecom снова выходит на рынок сотовой связи с революционной акцией. Новое мероприятие объединяет два лучших предложения в идеальное время перед праздником Песах: и переход на одну из самых выгодных программ сотовой связи в Израиле (от 24.90 шек. в месяц за вторую линию и до 5 линий на абонемент/29.90 шек. в месяц за первую линию, включая 18 GB) и особо выгодный подарок – пакет связи за границей (Roaming) с объемом интернет-навигации 1GB или 500 минут на звонки из-за границы в Израиль.Клиентам, также предоставляется возможность реализовать данную льготу в виде возврата в любом из пакетов связи за границей, предлагаемых компанией.Льготный подарочный пакет связи за границей можно будет использовать в течение года с момента подключения к Golan Telecom, в соответствии с условиями программы.Среди программ, предлагаемых клиентам, переходящим в Golan Telecom: базовый пакет с объемом интернет навигации 18GB стоимостью 24.90 шек. в месяц за вторую линию (до 5 линий на абонемент) и 29.90 шек. в месяц за первую линию, пакет с объемом интернет-навигации 30GB, стоимостью 33 шек. в месяц за вторую линию (до 5 линий на абонемент) и 39 шек. в месяц за первую линию и пакет с объемом 40GB всего за 49 шек. в месяц.На ряду с этими пакетами, Golan Telecom предлагает дополнительный уникальный пакет: "Все включено" и в Израиле и за границей (звонки, сообщения и интернет 6GB) за 99 шек. в месяц. Каждый клиент, перешедший из другой компании на одну из программ, описанных выше, получит один из двух пакетов связи за границей на выбор в подарок.Компания Golan Telecom известна на рынке сотовой связи, как оператор, предлагающий пакеты связи за границей (Roaming) по самым выгодным ценам в Израиле с возможностью использовать льготный пакет в течение года. Для сравнения, базовый пакет связи за границей, включающий банк минут и интернет предлагается в Golan Telecom за 199 шек. (за 2GB+200 минут/SMS), в компании "Пелефон" за 259 шек. (за 6GB+250 минут/SMS), в компании "Селком" за 239 шек. (за 2GB+100 минут+100 SMS) и в компании "Партнер" за 299 шек. (за 3GB+1000 минут/SMS).