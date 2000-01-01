Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта
В России полицейские накануне 8 марта провели флеш-моб, в ходе которого поздравляли всех женщин с предстоящим праздником, сообщает Рейтерс.
Сообщается, что сотрудники ДПС практически во всех уголках РФ останавливали женщин-автомобилисток и вручали им по цветку, а патрульные одаривали мимо проходящих девушек искренними пожеланиями и букетами
Ранее сообщалось, что в Иркутской области на вечеринке в честь 8 марта подростки избили своего одноклассника и сняли его истязание на видео.