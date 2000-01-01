08.03 22:18 MIGnews.com

Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта

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В России полицейские накануне 8 марта провели флеш-моб, в ходе которого поздравляли всех женщин с предстоящим праздником, сообщает Рейтерс.Сообщается, что сотрудники ДПС практически во всех уголках РФ останавливали женщин-автомобилисток и вручали им по цветку, а патрульные одаривали мимо проходящих девушек искренними пожеланиями и букетамиРанее сообщалось, что в Иркутской области на вечеринке в честь 8 марта подростки избили своего одноклассника и сняли его истязание на видео.