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Скриншот с видео 08.03 22:18   MIGnews.com

Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта

В России полицейские накануне 8 марта провели флеш-моб, в ходе которого поздравляли всех женщин с предстоящим праздником, сообщает Рейтерс.



Сообщается, что сотрудники ДПС практически во всех уголках РФ останавливали женщин-автомобилисток и вручали им по цветку, а патрульные одаривали мимо проходящих девушек искренними пожеланиями и букетами

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на вечеринке в честь 8 марта подростки избили своего одноклассника и сняли его истязание на видео.
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