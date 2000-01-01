09.03 00:32 MIGnews.com

Меган Маркл прошла тайный обряд крещения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Невеста принца Гарри Меган Маркл прошла крещение на тайной церемонии в лондонской Королевской капелле.Об этом в четверг, 8 марта сообщает Daily Mail.По данным издания, церемонию проводил архиепископ Кентербери.Служба длилась 45 минут и держалась в строжайшем секрете, уточняет издание.С Меган был принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, однако там не было ни принца Уильяма, ни королевы. Крещение Маркл официально вводит ее в англиканскую веру, что очень важно в преддверии ее свадьбы с принцем Гарри.Отметим, что ее отец был членом прихода епископальной церкви, а мать - принадлежала к другой протестантской деноминаци.Напомним, о романе Гарри и Меган заговорили осенью 2016 года. А уже через несколько месяцев разгневанный принц опубликовал заявление, обвинив журналистов во вторжении в личную жизнь его подруги.Впервые перед камерами пара появилась только в сентябре 2017-го в Торонто, на трибуне во время теннисного турнира спортсменов-инвалидов, которых принц Гарри поддерживает уже много лет.После завершения турнира, в течение двух месяцев папарацци не удавалось снять эту пару. Они вышли к журналистам в Лондоне 27 ноября 2017 года – для официального объявления о помолвке.