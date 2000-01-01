08.03 09:59 MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон подала на развод

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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод с мужем Роменом Дориаком. Звезда фильма про супергероев "Мстители" уже подала соответствующие документы в верховный суд Манхэттена.Об этом пишет интернет-издание Page six.Отмечается, что о расставании со своим французским избранником актриса сообщила еще два месяца назад. Однако теперь подала официальное заявление на развод.По словам Скарлетт, брак с Дориаком "безвозвратно разрушен".Кроме того, актриса просит судью сделать ее основным попечителем для их общей трехлетней дочери Роуз Дороти Дориак. Представитель Ромена Дориака сообщил, что он намерен оспорить этот запрос и уехать в родную Францию вместе с дочерью."Это будет интересный процесс", — заявил адвокат.