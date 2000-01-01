09.03 04:19 MIGnews.com

Анджелину Джоли сняли с новым ухажером

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Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомила детей с новым бойфрендом. Как пишет таблоид National Enquirer, ссылаясь на свои источники, впервые Джоли с "симпатичным незнакомцем" заметили в Камбодже, где актриса представляла свой новый фильм.На фотографиях, опубликованных СМИ, Анджелина Джоли и ее спутник выходят из отеля, в котором проживала звезда, и зашли в магазин.Другие СМИ пишут, что вероятнее всего это телохранитель актрисы. При это отмечают, что "это не значит, что Джоли не может закрутить роман".Стоит отметить, что месяц назад пресса сообщила о другом возможном романе Джоли - с Джаредом Лето. Пару якобы видели на "секретном" ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.