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В ОАЭ молодые иммигранты арестованы за внебрачных секс | Фото: Thinkstock08.03 21:53   MIGnews.com

В ОАЭ молодые иммигранты арестованы за внебрачных секс

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала двух иностранных работников – из ЮАР и Украины – за незаконные сексуальные отношения. Как сообщает "Би-би-си" в правоохранительные органы обратился гинеколог, к которому 27-летняя Ирина Ногай обратилась с жалобами на боли в животе.

Когда оказалось, что женщина в положении, притом что со своим бойфрендом, 29-летним Эмлином Калвервелом, она отношения официально не закрепила, их арестовали. Внебрачный секс в ОАЭ считается преступлением.

Согласно данным "Би-би-си", задержали их еще в январе, однако известно об этом стало лишь сейчас. Отмечается, что обвинения им до сих пор не предъявлены. Калвервел жил и работал в Эмиратах достаточно давно – 5 лет.

Правительство Южной Африки советует паре обратиться за юрпомощью. Власти ОАЭ никак не комментируют происходящее.
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