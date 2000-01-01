08.03 21:53 MIGnews.com

В ОАЭ молодые иммигранты арестованы за внебрачных секс

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Полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала двух иностранных работников – из ЮАР и Украины – за незаконные сексуальные отношения. Как сообщает "Би-би-си" в правоохранительные органы обратился гинеколог, к которому 27-летняя Ирина Ногай обратилась с жалобами на боли в животе.Когда оказалось, что женщина в положении, притом что со своим бойфрендом, 29-летним Эмлином Калвервелом, она отношения официально не закрепила, их арестовали. Внебрачный секс в ОАЭ считается преступлением.Согласно данным "Би-би-си", задержали их еще в январе, однако известно об этом стало лишь сейчас. Отмечается, что обвинения им до сих пор не предъявлены. Калвервел жил и работал в Эмиратах достаточно давно – 5 лет.Правительство Южной Африки советует паре обратиться за юрпомощью. Власти ОАЭ никак не комментируют происходящее.