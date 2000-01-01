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Бренд Ivanka Trump установил рекорд по продажам | Фото: Michael Vadon/Flickr08.03 19:56   MIGnews.com

Бренд Ivanka Trump установил рекорд по продажам

Несмотря на все призывы бойкота бренд одежды дочери американского президента Иванки Трамп отчитался о рекордных продажах за прошлый месяц.

"С начала февраля начались одни из самых успешных недель в истории бренда. У некоторых различных ритейлеров марка Ivanka Trump стала самой популярной в онлайн-магазинах, а в отдельных категориях бренд показал лучшие продажи в истории", - поделилась с изданием Hill президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм.

Стоит отметить, что, когда в начале прошлого месяца крупнейшая модная сеть США Nordstrom отказалась продавать одежду и аксессуары Иванки Трамп, бренд сообщил о некоторых убытках. На фоне этого не смог не вмешаться ее отец-президент, который назвал происходящее "несправедливостью" со стороны Nordstrom.

Помимо этого, люксовый интернет-магазин NeimanMarcus отказался продавать украшения Ivanka Trump на своем сайте, а в магазинах T.J. Maxx и Marshalls убрали все вывески с рекламой товаров "первой дочери".

Несмотря на это, по данным агрегатора данных об электронных покупках Lyst, с января по февраль продажи Ivanka Trump выросли на 346%.
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