Бренд Ivanka Trump установил рекорд по продажам

Несмотря на все призывы бойкота бренд одежды дочери американского президента Иванки Трамп отчитался о рекордных продажах за прошлый месяц.
"С начала февраля начались одни из самых успешных недель в истории бренда. У некоторых различных ритейлеров марка Ivanka Trump стала самой популярной в онлайн-магазинах, а в отдельных категориях бренд показал лучшие продажи в истории", - поделилась с изданием Hill президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм.
Стоит отметить, что, когда в начале прошлого месяца крупнейшая модная сеть США Nordstrom отказалась продавать одежду и аксессуары Иванки Трамп, бренд сообщил о некоторых убытках. На фоне этого не смог не вмешаться ее отец-президент, который назвал происходящее "несправедливостью" со стороны Nordstrom.
Помимо этого, люксовый интернет-магазин NeimanMarcus отказался продавать украшения Ivanka Trump на своем сайте, а в магазинах T.J. Maxx и Marshalls убрали все вывески с рекламой товаров "первой дочери".
Несмотря на это, по данным агрегатора данных об электронных покупках Lyst, с января по февраль продажи Ivanka Trump выросли на 346%.