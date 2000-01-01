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Американца судят за попытку `убийства` манекена | Фото: Thinkstock08.03 17:23   MIGnews.com

Американца судят за "убийство" манекена

Достаточно необычное дело рассматривается судом штата Невада, США, где мужчину, сломавшего манекен, обвинили в покушении на убийство. Как пишет "Би-би-си", 30-летний Шейн Аллен Шиндлер предстал перед судом во вторник, 7 марта.

Главным доказательством "вины" Шиндлера является предоставленная правоохранителями видеозапись, на которой видно, как он идет по пустынной улице, натягивая капюшон, достает молоток и несколькими ударами разбивает накрытому покрывалом манекеном голову.

Дело в том, что ранее на этой же улице таким же жестоким образом были убиты двое бездомных. Но на суде мужчина не признал свою вину, утверждая, что был в курсе того, что бьет куклу. Общественный защитник называет "убийство" юридически несостоятельным, так как убить неодушевленный предмет невозможно.

"Да, нельзя убить манекен. Но если бы все обстояло так, как он думал, он размозжил бы голову человеку", - говорит профессор права университета Фордхэма Дебора Денно.

Несмотря на это, законодательство большинства штатов учитывает намерения обвиняемого в момент совершения преступления, к тому же аналогичные дела рассматривались и в 1976 и 1989 годах, когда суд отклонил такие же аргументы защиты.

Прокуратура считает Шиндлера опасным для общества, а следствие вменяет ему убийства двух бомжей, хоть обвинения в этом ему предъявлены и не были. Зато его обвинили в незаконном ношении оружия. На данный момент судья отправил его пройти психиатрическую экспертизу.
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