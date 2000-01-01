08.03 13:51 MIGnews.com

Станция "Ха-Шалом" возобновит работу завтра в 5:00

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По распоряжению министра транспорта Исраэля Каца, станция "Ха-Шалом" возобновит работу в четверг, 9 марта, в 5:00.Напомним, что в эти дни под железнодорожным полотном в районе станции "Ха-Шалом" прокладывается тоннель - фрагмент красной линии метротрамвая.Согласно соответствующим инструкциям, работа поездов на этом участке на время проходки тоннеля прекращена.Министр Исраэль Кац отдал распоряжение открыть станцию раньше намеченного срока, когда стало ясно, что темп продвижения работ это позволяет, и после того, как Управление железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль") провело оценку ситуации.