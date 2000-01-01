Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Facebook 08.03 13:36   MIGnews.com

В канадском городе из кранов полилась розовая вода

Жители канадского города Оноуэй из провинции Альберта пожаловались на в мэрию на то, что из кранов начала стекать розовая вода. Мэр города Дейл Красноу заявил, что водопроводная вода окрасилась в розовый цвет из-за "побочного эффекта" марганцовки, которая использовалась при очистке воды.

Уточняется, что она попала в водопроводную воду из-за поломки клапана.

Однако Красноу заверил, что риска для здоровья населения нет.

Марганцовка часто используется для удаления железа и сероводорода из воды. Градоначальник отметил, что розовая вода не опасна для людей.

По данным ВОЗ, марганцовка может вызвать зуд кожи, но пока никто из жителей Оноуэя не сообщил о такой проблеме, пишет Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:53
Белый дом открестился от встреч Трампа с российским послом
14:28
В Мексике найдены фрагменты тел 6 человек в 13 мешках
14:23
Госпиталь Кабула зачистили от боевиков
13:51
Станция "Ха-Шалом" возобновит работу завтра в 5:00
13:25
Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики захватили заложников  
13:10
Совет Безопасности ООН осудил ракетные пуски КНДР
13:10
В Тель-Авиве ограбили иорданского посла
12:51
16 арабов задержали на Западном берегу
12:37
Нетаниягу следователям: не могу курить из-за проблем с носом
12:35
Facebook обвинил ВВС в распространении детского порно
12:10
Ирак готов бороться с ISIS и за пределами Сирии
11:51
В Тбилиси убили израильского бизнесмена
11:30
В результате нападения на госпиталь пострадали 50 человек
11:23
Турция обвинила Германию в политическом давлении на турков
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus