08.03 13:36 MIGnews.com

В канадском городе из кранов полилась розовая вода

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Жители канадского города Оноуэй из провинции Альберта пожаловались на в мэрию на то, что из кранов начала стекать розовая вода. Мэр города Дейл Красноу заявил, что водопроводная вода окрасилась в розовый цвет из-за "побочного эффекта" марганцовки, которая использовалась при очистке воды.Уточняется, что она попала в водопроводную воду из-за поломки клапана.Однако Красноу заверил, что риска для здоровья населения нет.Марганцовка часто используется для удаления железа и сероводорода из воды. Градоначальник отметил, что розовая вода не опасна для людей.По данным ВОЗ, марганцовка может вызвать зуд кожи, но пока никто из жителей Оноуэя не сообщил о такой проблеме, пишет Би Би Си.