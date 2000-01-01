В канадском городе из кранов полилась розовая вода
Жители канадского города Оноуэй из провинции Альберта пожаловались на в мэрию на то, что из кранов начала стекать розовая вода. Мэр города Дейл Красноу заявил, что водопроводная вода окрасилась в розовый цвет из-за "побочного эффекта" марганцовки, которая использовалась при очистке воды.
Уточняется, что она попала в водопроводную воду из-за поломки клапана.
Однако Красноу заверил, что риска для здоровья населения нет.
Марганцовка часто используется для удаления железа и сероводорода из воды. Градоначальник отметил, что розовая вода не опасна для людей.
По данным ВОЗ, марганцовка может вызвать зуд кожи, но пока никто из жителей Оноуэя не сообщил о такой проблеме, пишет Би Би Си.