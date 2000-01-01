10.03 05:18 MIGnews.com

Ученые: соцсети делают людей одинокими и завистливыми

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Американские ученые шокировали мир рассказав, как социальные сети и время проведенное за ноутбуком влияет на человеческую зависть и одиночество. Результаты не просто удивили, а ужаснули всю мировую общественность.После проведения эксперимента, ученые были не на шутку удивлены результатами. Специалистам удалось установить, как соцсети могут повлиять на одиночество и зависть.В необычном эксперименте приняли участие 20 000 человек. Как оказалось, чем больше времени мы проводим в социальной сети, тем больше мы становимся завистливыми и одинокими. Причиной всему этому является то, что каждый из нас обращает внимание на более успешных людей и соответственно начинает завидовать.Так же виртуальное общение заменяет друзей и пользователи становятся одинокими в реальной жизни.