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instagram.com 09.03 01:33   MIGnews.com

Как сделать живот плоским: упражнение от Бритни Спирс

С тех пор как поп -звезда Бритни Спирс начала встречаться с юным манекенщиком Сэмом Асгари, она стала регулярно посещать тренажерный зал и показывать поклонникам в Instagram, как проходят ее тренировки.

Сегодня поп-принцесса опубликовала новый такой видеоролик, в нем она демонстрирует эффективное упражнение для мышц пресса.

"Просто еще один скромный пост с тренировки", - пишет в подписи к видеоролику певица.

Just another humble workout post 😜😜😜

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)





А недавно Бритни выкладывала в Сеть новое фото и поздравила своего возлюбленного Сэма Асгари с его 24-летием. Видимо, бойфренд вдохновляет Бритни на занятия спортом, ведь ранее она никогда так активно не ходила в зал и не хвасталась своими тренировками, пишет ТСН.
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