Как сделать живот плоским: упражнение от Бритни Спирс
С тех пор как поп -звезда Бритни Спирс начала встречаться с юным манекенщиком Сэмом Асгари, она стала регулярно посещать тренажерный зал и показывать поклонникам в Instagram, как проходят ее тренировки.
Сегодня поп-принцесса опубликовала новый такой видеоролик, в нем она демонстрирует эффективное упражнение для мышц пресса.
"Просто еще один скромный пост с тренировки", - пишет в подписи к видеоролику певица.
А недавно Бритни выкладывала в Сеть новое фото и поздравила своего возлюбленного Сэма Асгари с его 24-летием. Видимо, бойфренд вдохновляет Бритни на занятия спортом, ведь ранее она никогда так активно не ходила в зал и не хвасталась своими тренировками, пишет ТСН.