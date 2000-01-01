08.03 12:35 MIGnews.com

Facebook обвинил ВВС в распространении детского порно

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Сотрудники компании Facebook подали жалобу в полицию на журналистов BBC. Жалоба поступила после того, как работники СМИ отправили руководству сайта ряд противоправных материалов с участием детей.Как отмечает ABC News, в ходе расследования, проведенного журналистами ВВС в феврале прошлого года, были обнаружены целый ряд закрытых групп в Facebook. Участники обменивались запрещенными материалами, такими как детская порнография.После это руководство компании пообещало улучшить систему модерирования контента.Для проверки этого утверждения журналисты при помощи кнопки "Пожаловаться" отправили на рассмотрение модераторам около 100 фотографий, включая изображения несовершеннолетних, а также сообщили о ряде учетных записей, принадлежащих людям, осужденным за сексуальные преступления.Однако из них было удалено только 18 изображений!После того, как журналисты сообщили о провальных результатах эксперимента, руководство соцсети подало жалобу в полицию на их действия. B Facebook заявили, что в соцсети запрещено распространение материалов, связанных с детской эксплуатацией.Кроме того, топ-менеджеры Facebook отменили запланированное интервью. Они дали сове соглашение при одном условии: ВВС предоставит примеры запрещенного контента, которые не были удалены модераторами.В свою очередь, в ВВС поведение сотрудников Facebook назвали "весьма странным".