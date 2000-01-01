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Ученые определили, как секс влияет на успехи в работе | Фото: Thinkstock09.03 00:48   MIGnews.com

Ученые определили, как секс влияет на успехи в работе

Специалисты со всего мира провели ряд экспериментов, в результате чего определили, как сексуальные отношения сказываются на успехах в работе.

Ученые заинтересовались вопросом, как могут интимные отношения повлиять на работу. Результаты эксперимента удивили абсолютно каждого. Эксперты протестировали 150 пар. Нужно заметить, что все они состояли в браке. И пришли к невероятно неожиданному выводу. Как оказалось, те пары, у которых удовлетворительная интимная жизнь, больше преуспевают в карьерном росте. А тем парам, у которых в личной жизни проблемы, тем менее везет в карьере.

Удивительно так же то, что данная схема работает и в обратном направление. Те люди, которые испытывают стресс на работе, менее активны в сексе, чем остальные.
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