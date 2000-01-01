09.03 00:48 MIGnews.com

Ученые определили, как секс влияет на успехи в работе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Специалисты со всего мира провели ряд экспериментов, в результате чего определили, как сексуальные отношения сказываются на успехах в работе.Ученые заинтересовались вопросом, как могут интимные отношения повлиять на работу. Результаты эксперимента удивили абсолютно каждого. Эксперты протестировали 150 пар. Нужно заметить, что все они состояли в браке. И пришли к невероятно неожиданному выводу. Как оказалось, те пары, у которых удовлетворительная интимная жизнь, больше преуспевают в карьерном росте. А тем парам, у которых в личной жизни проблемы, тем менее везет в карьере.Удивительно так же то, что данная схема работает и в обратном направление. Те люди, которые испытывают стресс на работе, менее активны в сексе, чем остальные.