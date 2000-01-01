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Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии | Фото:09.02 12:00   MIGnews.com

Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии

Российский исполнитель Юрий Лоза рассказл о размере своей пенсии. По словам музыканта, он получает 12 тысяч рублей.

"Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, "авторские" - я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах", - уточнил музыкант.

Юрий Лоза также сообщил, что он не получает надбавки из-за доходов с гонораров. Однако он также сказал, что не обращался к Пенсионному фонду, чтобы узнать о надбавках.

Музыкант добавил, что получил 900 рублей после "какого-то перерасчета".


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