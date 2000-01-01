09.02 12:00 MIGnews.com

Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Российский исполнитель Юрий Лоза рассказл о размере своей пенсии. По словам музыканта, он получает 12 тысяч рублей."Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, "авторские" - я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах", - уточнил музыкант.Юрий Лоза также сообщил, что он не получает надбавки из-за доходов с гонораров. Однако он также сказал, что не обращался к Пенсионному фонду, чтобы узнать о надбавках.Музыкант добавил, что получил 900 рублей после "какого-то перерасчета".