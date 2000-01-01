08.02 23:06 MIGnews.com

Малахов ждет пополнения в семействе

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Супруга популярного российского телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева беременна вторым ребенком.Будущие родители еще не успели официально подтвердить это известие, сообщают российские СМИ, которые ссылаются на собственный источник, приближенный к семье Малахова.Отметим, Шкулева и Малахов впервые стали родителями еще в 2017 году, когда у пары родился сын, которого назвали Александром. Пара достаточно редко делится фотографиями малыша, лишь изредка публикуя в социальной сети Instagram совместные семейные фото.Отметим, на днях подобной же новостью поделилась еще одна российская звезда, 35-летняя комедиантка Мария Кравец, которая в 2020 году впервые станет матерью.