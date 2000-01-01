08.02 17:07 MIGnews.com

Кинерет продолжает подниматься

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По данным администрации Кинерета, в пятницу, 7 февраля, уровень Кинерета поднялось на три сантиметра.По состоянию на субботу Кинерет полностью заполнится через 132 см.Ранее сообщалось, что управление водных ресурсов Израиля сообщает о том, что уровень озера Кинерет продолжает подниматься.С прошлого четверга уровень Кинерета поднялся на 7,5 сантиметров. До “полного” Кинерета не хватает 1,445 метра.Сегодня уровень озера составляет 210,245 метра. Только за январь Кинерет поднялся на 1,3 метра.