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Кинерет поднялся на три сантиметра | Фото:08.02 17:07   MIGnews.com

Кинерет продолжает подниматься

По данным администрации Кинерета, в пятницу, 7 февраля, уровень Кинерета поднялось на три сантиметра.

По состоянию на субботу Кинерет полностью заполнится через 132 см.

Ранее сообщалось, что управление водных ресурсов Израиля сообщает о том, что уровень озера Кинерет продолжает подниматься.

С прошлого четверга уровень Кинерета поднялся на 7,5 сантиметров. До “полного” Кинерета не хватает 1,445 метра.

Сегодня уровень озера составляет 210,245 метра. Только за январь Кинерет поднялся на 1,3 метра.


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