09.02 04:42 MIGnews.com

Принц Гарри проходил терапию после потери матери

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Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в своем первом совместном мероприятии с тех пор, как отказались от королевского статуса, сообщает Sky News. Принц Гарри, по сообщениям, говорил о прохождении терапии, чтобы справиться с травмой от "потери матери".Он выступил с речью во время мероприятия JP Morgan в Майами.Принц высказался о своем психическом здоровье и "как он посещал терапию в течение последних нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму потери своей матери", сообщает New York Post."Он говорил о том, как события его детства повлияли на него."Гарри заявил, что ему и Меган было очень трудно, он не сожалеет об их решение. "Он не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи прошли через то, что и он в детстве."