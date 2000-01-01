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Принц Гарри проходил терапию после потери матери | Фото:09.02 04:42   MIGnews.com

Принц Гарри проходил терапию после потери матери

Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в своем первом совместном мероприятии с тех пор, как отказались от королевского статуса, сообщает Sky News. Принц Гарри, по сообщениям, говорил о прохождении терапии, чтобы справиться с травмой от "потери матери".

Он выступил с речью во время мероприятия JP Morgan в Майами.

Принц высказался о своем психическом здоровье и "как он посещал терапию в течение последних нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму потери своей матери", сообщает New York Post.

"Он говорил о том, как события его детства повлияли на него."

Гарри заявил, что ему и Меган было очень трудно, он не сожалеет об их решение. "Он не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи прошли через то, что и он в детстве."


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