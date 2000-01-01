08.02 21:08 MIGnews.com

Джуди Мозес жалуется на Сару Нетаниягу

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Бывшая супруга бывшего министра Сильвана Шалома Джуди Мозес поведала о своем столкновении с женой премьер-министра Сарой Нетаниягу.В эфире радио 103FM Джуди рассказала: Она орала на меня по телефону, это было много лет назад. Я ее простила”.Джуди поделилась своими ощущениями: Это было немного странно, как галлюцинация, но я не поняла, что произошло. Это не были те децибелы, которые мы слышали на других записях. Я на нее не работаю, но у меня есть проблема когда кричат на людей, которые работают для вас. Это неприемлемо. Если вы разозлились, следует говорить вежливо, но так невозможно говорить с людьми, работающими на вас”