08.02 22:34 MIGnews.com

В США развернули самолет из-за голого мужчины

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Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт в городе Анкоридж в штате Аляска, после того как обнаженный пассажир закрылся в туалете.Об этом в четверг,8 февраля сообщает телеканал KTVA со ссылкой на полицию, передает РБК.Инцидент произошел на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж – Сиэтл. На борту авиалайнера находились 178 пассажиров."На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был обнажен", - рассказала представитель аэропорта дарси Перри.Пассажир не следовал инструкциям бортпроводников, в связи с чем экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту вылета., отмечает издание.Пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию, однако развернули судно, говорит представитель аэропорта.В аэропорт после посадки самолета прибыли сотрудники фБР и полиции. По словам одного из пассажиров, правоохранительные органы поднялись на борт самолета и забрали его.