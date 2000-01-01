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В США развернули самолет из-за голого мужчины | Фото:08.02 22:34   MIGnews.com

В США развернули самолет из-за голого мужчины

Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт в городе Анкоридж в штате Аляска, после того как обнаженный пассажир закрылся в туалете.

Об этом в четверг,8 февраля сообщает телеканал KTVA со ссылкой на полицию, передает РБК.

Инцидент произошел на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж – Сиэтл. На борту авиалайнера находились 178 пассажиров.

"На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был обнажен", - рассказала представитель аэропорта дарси Перри.

Пассажир не следовал инструкциям бортпроводников, в связи с чем экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту вылета., отмечает издание.

Пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию, однако развернули судно, говорит представитель аэропорта.

В аэропорт после посадки самолета прибыли сотрудники фБР и полиции. По словам одного из пассажиров, правоохранительные органы поднялись на борт самолета и забрали его.
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