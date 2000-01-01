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Канада поменяла гимн на `гендерно нейтральный` | Фото: Thinkstock08.02 13:01   MIGnews.com

Канада поменяла гимн на "гендерно нейтральный"

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подписала закон о изменении национального гимна на "гендерно нейтральный", таким образом инициатива правящей Либеральной партии получила королевскую санкцию.

31 января Сенат Канады проголосовал за внесение изменений в гимн "О, Канада", заменив слова "патриотизм - удел всех твоих сынов" на "патриотизм - удел всех нас". После подписи Пейетт это решение официально вступило в силу.

"Отныне женщины этой страны будут по-настоящему отражены в национальном гимне. Это изменит ход нашей истории", - заявила министр по вопросам канадского наследия Мелани Жоли.

Стоит отметить, что нижняя палата канадского парламента одобрила это предложение еще в 2016 году. Оппозиционеры-консерваторы выступали против.

Любопытно, что гимном Канады песня "О, Канада" стала в 1980 году. Фактически она является англоязычным переводом патриотической французской песни Ô Canada, написанной в 1880 году. До этого использовался гимн Соединенного Королевства "Боже, храни королеву".
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